Доллар дешевеет в обменниках Казахстана

Средневзвешенная стоимость доллара США на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составила 535,99 тенге, что является минимумом за последний месяц. Это шестой рабочий день подряд, когда курс американской валюты на бирже падает. Напомним, 15 августа курс доллара резко вырос до 540,87 тенге, после чего ежедневно снижался на 1−2 тенге.