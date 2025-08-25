Казахстанцам напомнили о жестких мерах за неуплату налогов

Как проинформировали в ДГД региона:
«В настоящее время при наличии налоговой задолженности способы и меры принудительного взыскания применяются на сумму от 1 тенге и выше с учетом результатов системы управления рисками, за исключением приостановления расходных операций по банковским счетам, где обременение на счета накладывается при налоговой задолженности свыше 6 МРП».
В департаменте объяснили, что до начала применения способов и мер принудительного взыскания задолженности налогоплательщику со средним и высоким уровнем риска направляется уведомление о погашении налоговой задолженности (не позднее пяти рабочих дней со дня образования налоговой задолженности).
Также гражданам напомнили, что Налоговым кодексом РК введен дифференцированный подход при применении способов и мер принудительного взыскания налоговой задолженности с исключением привязки к степени риска:
- при налоговой задолженности до 20 МРП (до 78 640 тенге) — направление извещения об образовании налоговой задолженности и начисляется пеня, другие меры не применяются;
- при налоговой задолженности от 20 до 45 МРП (от 78 640 до 176 940 тенге) — направление уведомления о погашении налоговой задолженности, приостановление расходных операций по банковским счетам и кассе, выставление инкассового распоряжения;
- при налоговой задолженности свыше 45 МРП (свыше 176 940 тенге) — все меры, включая опись и реализацию имущества, взыскание за счет дебиторов;
- при налоговой задолженности свыше 27 000 МРП (свыше 106 164 000 тенге) — ограничение выезда (в случае непогашения в течение 3 месяцев на основании санкции суда), банкротство.