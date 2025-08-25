Silk Avia внезапно отменила шесть рейсов из Ташкента на два месяца — что происходит?

В самой авиакомпании отмену объяснили «техническими причинами». Что именно случилось — пока остаётся загадкой. Silk Avia летает на турбовинтовых самолетах ATR 72−600, и, возможно, проблемы возникли с одной из машин, однако никаких подробностей в компании не сообщили.