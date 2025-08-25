Silk Avia внезапно отменила шесть рейсов из Ташкента на два месяца — что происходит?

В самой авиакомпании отмену объяснили «техническими причинами». Что именно случилось — пока остаётся загадкой. Silk Avia летает на турбовинтовых самолетах ATR 72−600, и, возможно, проблемы возникли с одной из машин, однако никаких подробностей в компании не сообщили.
Какие рейсы отменены?
- US753/754 Ташкент — Термез — Ташкент.
- US757/758 Ташкент — Термез — Ташкент.
- US501/502 Ташкент — Наманган — Ташкент.
- US801/802 Ташкент — Бухара — Ташкент.
- US401/402 Ташкент — Фергана — Ташкент.
- US851/852 Ташкент — Навои — Ташкент.
Что делать пассажирам?
Тем, кто уже купил билеты на отменённые рейсы, предлагают полный возврат денежных средств или перебронирование на другие рейсы Silk Avia при наличии свободных мест.
Silk Avia обещает держать клиентов в курсе ситуации. Ждём подробных официальных разъяснений и надеемся, что «технические причины» не станут новой нормой для региональных перевозок.