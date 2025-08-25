Автоэксперт Шапарин: выгода ввоза автомобиля из Белоруссии в РФ обнуляется утильсбором

На рынке союзной Белоруссии цена новых и подержанных автомобилей существенно ниже, чем в России. Разница в цене на некоторые популярные кроссоверы китайских марок превышает 1 млн рублей. О том, сможет ли россиянин воспользоваться этой выгодой, — в материале «Газеты.Ru».
Популярный в России кроссовер Geely Monjaro обойдется белорусскому покупателю минимум на 1,1 млн российских рублей дешевле, чем в России, следует из прайс-листа на официальном сайте Geely в Белоруссии.
В союзном государстве Monjaro в комплектации Flagship с 2,0-литровым турбомотором (238 л.с.) предлагается по цене 141,9 тыс. белорусских рублей (3,8 млн российских) без учета скидок и спецпредложений. Рекомендованная розничная цена Monjaro в той же комплектации в России составляет 4,85 млн рублей.
Седаны Chery Arrizo 8 дилеры в Минске предлагают по цене 94,9 тыс. белорусских рублей (2,57 млн российских), в России его цена стартует с 2,81 млн рублей.
Цена популярного Haval Jolion с турбомотором 1,5 л и роботизированной трансмиссией в соседней стране составляет 78,9 тыс. в местной валюте (2,14 млн российских рублей), в России машина с теми же агрегатами обойдется минимум в 2,25 млн рублей.
Аналогичная ситуация с автомобилями Belgee, которые собирают в самой Белоруссии:
на местном рынке кроссовер X50 (старое поколение Geely Coolray) стоит на 690 тыс. рублей дешевле, чем в России.
Автомобиль в базовой комплектации там предлагается минимум за 66 тыс. белорусских рублей (1,79 млн российских рублей по текущему курсу), в России цена базовой версии Belgee X50 стартует с 2,48 млн рублей без учета скидок и спецпредложений.
Риски.
Опрошенные «Газетой.Ru» белорусские автодилеры говорят, что могут продать машину россиянину, но предупреждают, что все риски относительно дальнейшей легализации автомобиля в России покупатель должен взять на себя.
"Продать — продадим, но вы скорее всего или не поставите его на учет, или поставите с большими затратами. Есть ощущение, что это будет нерентабельно. Чтобы отсечь какие-либо негативные ситуации,
в договоре специально есть пункт, что все риски по вывозу автомобиля за границу и его легализации там покупатель несет самостоятельно",
— рассказал менеджер дилерского центра Belgee в Минске корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся с вопросом о приобретении автомобиля по российскому паспорту для дальнейшей отправки в Россию.
Были ситуации, когда покупатели-россияне не могли поставить купленный автомобиль на учет, обращались с претензиями, поэтому решили поступить таким образом, уточнил продавец. Без проблем автомобиль может купить человек с белорусским паспортом или видом на жительство в Белоруссии, уточнил он.
Какие есть барьеры.
Необходимость доплачивать коммерческий утильсбор при ввозе в Россию автомобилей из стран ЕАЭС (помимо России, в него входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) возникла с 1 апреля 2024 года, согласно постановлению правительства России. ~Сбор исчисляется сотнями тысяч рублей~.
В сумму утильсбора также включаются недоплаченные суммы таможенных пошлин, налогов и акцизов, если в стране вывоза (той же Белоруссии) они ниже, чем в России.
Тем же постановлением установлен запрет для ввоза в Россию из стран ЕАЭС электромобилей и последовательных гибридов. Согласно документу, препятствие для ввоза в РФ таких машин — «отсутствие декларации на товары (пассажирской таможенной декларации), в соответствии с которой колесные транспортные средства приобрели статус товаров Евразийского экономического союза и решение о выпуске которых принято таможенными органами Российской Федерации».
Почему в Белоруссии дешевле.
Разницу в ценах на автомобили в Белоруссии и России объясняются разной налоговой политикой двух стран, а также тем, что в Белоруссии новые машины вынуждены конкурировать с подержанными иномарками, завозимыми из Европы, объяснил экс-президент Ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев.
«На цену влияет прежде всего то, что связано с утилизационным сбором и налогами. В Белоруссии налоговая нагрузка на один автомобиль ниже, поэтому такая разница и складывается. На рынке Белоруссии есть ввоз подержанных автомобилей из Европы и остаются преференции для льготных категорий граждан. Новым машинам приходится конкурировать с относительно свежими иномарками», — сказал Мосеев «Газете.Ru».
Ввоз автомобилей из Белоруссии для россиян невыгоден из-за установленного барьера в виде коммерческого утилизационного сбора, который в России придется уплатить за автомобиль, приобретенный в союзном государстве, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.
«Теперь для того, ~чтобы ввести машину из Белоруссии, даже если это машина российского производства, нужно будет платить коммерческий утилизационный сбор. Это автоматически нивелирует любую разницу в цене~. Поэтому надеяться сэкономить за счет покупки автомобиля в Белоруссии не стоит», — сказал Шапарин.
По большей части, белорусский импорт перекрыт уже давно, последние возможности для него были исключены новыми поправками в законодательство, уточнил он.
«При ввозе автомобиля из Белоруссии частным лицом придется получить на машину свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС) и пройти таможенные процедуры. Легко, быстро и дешево это сделать не получится. Можно сказать, что рынок, который был единым, за счет утилизационного сбора таковым быть перестал», — заключил Шапарин.