Автоэксперт Шапарин: выгода ввоза автомобиля из Белоруссии в РФ обнуляется утильсбором

«На цену влияет прежде всего то, что связано с утилизационным сбором и налогами. В Белоруссии налоговая нагрузка на один автомобиль ниже, поэтому такая разница и складывается. На рынке Белоруссии есть ввоз подержанных автомобилей из Европы и остаются преференции для льготных категорий граждан. Новым машинам приходится конкурировать с относительно свежими иномарками», — сказал Мосеев «Газете.Ru».