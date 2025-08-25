Москва
Омские транспортные карты стали действовать в девяти городах России

Система «Ситикард» объединила транспортные карты 10 городов.

Источник: Om1 Омск

Жители Омска смогут использовать свои виртуальные транспортные карты не только дома, но и в других регионах. Теперь по той же карте можно оплачивать проезд в Тюмени, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Кирове, Ижевске, Йошкар-Оле, Самаре, Калуге и Чебоксарах.

Все эти города подключены к единой платформе оплаты проезда — «Ситикард». Благодаря этому между регионами начал работать роуминг виртуальных транспортных карт (ВТК). Это удобно, например, во время поездок или командировок — покупать местную карту больше не нужно.

Чтобы воспользоваться системой в другом городе, достаточно:

• открыть транспортное приложение;

• в настройках профиля сменить местоположение на нужный город;

• пополнить баланс через банковскую карту.

Тарифы при этом будут соответствовать ценам в выбранном регионе.

Важно: эта функция доступна только на Android-смартфонах с поддержкой NFC (бесконтактной оплаты).