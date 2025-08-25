Омские транспортные карты стали действовать в девяти городах России

Жители Омска смогут использовать свои виртуальные транспортные карты не только дома, но и в других регионах. Теперь по той же карте можно оплачивать проезд в Тюмени, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Кирове, Ижевске, Йошкар-Оле, Самаре, Калуге и Чебоксарах.