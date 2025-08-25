Молдавия ввела санкции против авиакомпании Fly One, летавшей в Россию

КИШИНЕВ, 25 авг — РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) включила местную авиакомпанию Fly One, которая осуществляла полеты в РФ, в санкционный список, соответствующий приказ был опубликован в понедельник в правительственном издании «Официальный вестник», где печатают официальные документы.
Fly One на данный момент является единственной молдавской авиакомпанией, которая после начала военного конфликта на Украине осуществляла рейсы в российском направлении через стыковочные рейсы в Армении, используя услуги дочерней компании Fly One Armenia.
Согласно документу СИБ, санкции связаны с деятельностью молдавского олигарха, бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, который был задержан в августе в Греции. В санкционный список попали не только сама Fly One SRL, но и ключевые фигуры компании. Среди них Владимир Чеботарь — руководитель Fly One Moldova, занимавший ранее должность министра юстиции в республике.
Чеботарь сейчас возглавляет Современную Демократическую партию Молдавии (СДПМ) — преемницу Демпартии. В понедельник Центризбирком Молдавии рассматривает заявку политсилы на участие в парламентских выборах. 28 сентября.
Какие именно санкционные меры будут применяться к авиакомпании, в опубликованном документе Службы информации и безопасности Молдавии не уточняется. Обычно такие меры включают заморозку активов и запрет финансовых операций.
СИБ впервые опубликовала подобные санкционные списки в январе 2024 года, включив в них более 500 субъектов, связанных с бизнесменами и политиками под международными санкциями. С тех пор перечень регулярно обновляется.
Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013—2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа принял решение о его экстрадиции в Молдавию.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.