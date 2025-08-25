Ричмонд
Теплосети Минска готовы к предстоящему отопительному сезону

Предприятие провело комплексные мероприятия в межотопительный период, чтобы подготовиться к холодам.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Предприятие «Минсккоммунтеплосеть» получило 21 августа паспорт готовности к отопительному сезону, сообщила его директор Наталия Рощина.

Она отметила, что подготовка к отопительному сезону в белорусской столице завершена.

«Предприятие “Минсккоммунтеплосеть” готово к началу отопительного сезона. В межотопительный период проведены комплексные мероприятия: выполнены гидравлические испытания, профилактические ремонты оборудования котельных и ЦТП. Это позволило получить паспорт готовности к отопительному сезону 2025/2026», — сказала Рощина.

Директор обратила внимание, что отопление в Минске включат по решению горисполкома.

По словам Рощиной, предприятию осталось одно мероприятие, которое будет продолжено осенью, — замена тепловых сетей. Этот процесс идет планомерно.

«На сегодняшний день 54% сетей уже заменено. Все работы идут в соответствии с графиком. Такая планомерная работа позволила снизить повреждаемость и число сетей, которые имеют 100% износа», — добавила она.

Директор уточнила, что на балансе предприятия осталось 14% сетей (от общего количества), которые имеют сверхнормативный срок эксплуатации сетей — их в ближайшие пять лет планируют заменить.