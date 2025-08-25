В Молдавии приостановили прием посылок в США из-за указа Трампа

КИШИНЕВ, 25 авг — РИА Новости. Государственная почта Молдавии (ГП «Почта Молдовы») сообщила на своем сайте, что приостановила прием товарных посылок в США после вступления в силу указа президента Дональда Трампа об отмене беспошлинного ввоза товаров стоимостью до 800 долларов.
«Начиная с 25 августа 2025 года временно приостанавливается прием посылок с товарным содержанием (пакеты, посылки, EMS) с назначением США», — говорится в публикации предприятия.
ГП «Почта Молдовы» пояснила, что причиной приостановки стал исполнительный указ президента США Дональда Трампа «Приостановка DutyFree De Minimis для всех стран», который вступит в силу 29 августа.
«Согласно новым правилам, все товарные отправления в США будут облагаться пошлинами в размере от 80 до 200 долларов за посылку в зависимости от тарифных ставок страны-отправителя. Для Молдавии данная ставка составляет 25%, поэтому налог составит 160 долларов США за посылку», — указывается в сообщении почтового оператора. О сроках временной приостановки приема почтовых посылок не уточняется.
Посылки с письмами или документами в США принимаются в обычном порядке почтовыми технологическими процедурами.