В Молдавии приостановили прием посылок в США из-за указа Трампа

«Согласно новым правилам, все товарные отправления в США будут облагаться пошлинами в размере от 80 до 200 долларов за посылку в зависимости от тарифных ставок страны-отправителя. Для Молдавии данная ставка составляет 25%, поэтому налог составит 160 долларов США за посылку», — указывается в сообщении почтового оператора. О сроках временной приостановки приема почтовых посылок не уточняется.