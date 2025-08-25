ЦБ: теперь друг сможет подтвердить или отклонить ваш денежный перевод

Как пояснили в ЦБ, сервис в первую очередь нацелен на защиту наиболее уязвимых категорий граждан, таких как пожилые люди. Также он может усилить родительский контроль за финансами подростков, которых мошенники часто вовлекают в схемы по выводу похищенных средств (дропперство).