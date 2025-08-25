ЦБ: теперь друг сможет подтвердить или отклонить ваш денежный перевод

С 1 сентября в России начнет работать новый сервис «второй руки», который позволит гражданам защитить свои счета от мошенников с помощью доверенного лица. Об этом сообщили в Центральном банке РФ.
Новый механизм позволит клиенту банка предоставить своему родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными. При этом «помощник» не получит доступа к счету и не сможет самостоятельно совершать какие-либо операции.
На подтверждение или отклонение транзакции будет отводиться 12 часов с момента получения уведомления. Если за это время решение не будет принято, операция автоматически отменится. Подключить услугу сможет только сам владелец счета, а способ подключения каждый банк определит самостоятельно.
Как пояснили в ЦБ, сервис в первую очередь нацелен на защиту наиболее уязвимых категорий граждан, таких как пожилые люди. Также он может усилить родительский контроль за финансами подростков, которых мошенники часто вовлекают в схемы по выводу похищенных средств (дропперство).
Механизм будет распространяться на денежные переводы, операции по банковским картам, платежи через Систему быстрых платежей (СБП), а также на снятие наличных.
Для дополнительной защиты предусмотрен «период охлаждения»: если клиент решит отключить услугу, банк сделает это только через 24 часа. Это снизит риск того, что мошенники заставят человека отказаться от защиты под давлением.
