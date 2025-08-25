Как увеличить пенсию: экономист назвал несколько способов

В России существуют способы увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газета.Ru».
По словам экономиста, первое основание — достижение 80 лет или получение первой группы инвалидности. В этом случае выплата удваивается и включает надбавку за уход. Ее размер увеличивается с 8907,70 рубля до 19129,40 рубля, что в 2,15 раза больше. Второе основание — отсрочка обращения за пенсией после возникновения права на нее. Если отложить оформление на год, выплата вырастет на 5,6% и составит 9406,53 рубля вместо 8907,70 рубля.
Некоторые россияне имеют право получать две пенсии одновременно, рассказал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он отметил, что такая возможность есть у ветеранов Великой Отечественной войны, переживших блокаду Ленинграда и Севастополя, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также у детей-инвалидов, потерявших родителей во время Специальной военной операции. Его слова приводит «Царьград».
Если гражданину не хватает стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, их можно докупить, сообщила сенатор Наталия Косихина. Она пояснила, что для этого нужно подать заявление в местное отделение Социального фонда России и вступить в обязательное пенсионное страхование, пишет Life.ru.