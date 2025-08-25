Как увеличить пенсию: экономист назвал несколько способов

По словам экономиста, первое основание — достижение 80 лет или получение первой группы инвалидности. В этом случае выплата удваивается и включает надбавку за уход. Ее размер увеличивается с 8907,70 рубля до 19129,40 рубля, что в 2,15 раза больше. Второе основание — отсрочка обращения за пенсией после возникновения права на нее. Если отложить оформление на год, выплата вырастет на 5,6% и составит 9406,53 рубля вместо 8907,70 рубля.