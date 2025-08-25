Ричмонд
Стоимость квартир в ипотеку хотят пересмотреть: подробности

ЦБ допустил введение регулярной переоценки стоимости ипотечного жилья.

Источник: Комсомольская правда

Согласно обновленному докладу ЦБ о развитии банковского надзора, регулятор допускает введение нового правила: стоимость квартир может быть пересмотрена уже после выдачи кредита.

Центробанк планирует обязать банки регулярно переоценивать стоимость ипотечных квартир после их покупки. Это нужно для более точного расчета рисков. Если инициативу одобрят, ее внедрят не раньше первой половины 2027 года. При этом новые правила, которые уже уравняли риски по новостройкам, начнут действовать с августа 2025 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал возможные изменения в программе семейной ипотеки. Так, он сообщил, что рассматривается идея дифференцировать процентные ставки по регионам.

Кроме этого, накануне KP.RU сообщал, что министерство финансов РФ выступило в поддержку инициативы Валентины Матвиенко, предлагающей выдавать семейную ипотеку только в том регионе, где заемщик имеет постоянную регистрацию.

