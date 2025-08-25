Стоимость квартир в ипотеку хотят пересмотреть: подробности

Центробанк планирует обязать банки регулярно переоценивать стоимость ипотечных квартир после их покупки. Это нужно для более точного расчета рисков. Если инициативу одобрят, ее внедрят не раньше первой половины 2027 года. При этом новые правила, которые уже уравняли риски по новостройкам, начнут действовать с августа 2025 года.