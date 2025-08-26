Курс биткоина опустился до минимума за полтора месяца

Отметим, что в пятницу, 22 августа, курс биткоина начал расти на фоне выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Тогда биткоин подскочил со 112 тыс. до 117 тыс. долларов. Но за выходные криптовалюта растеряла весь рост.