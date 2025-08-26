В России грядут ограничения на работу эскалаторов в ТЦ из-за отсутствия аккредитации

С 1 сентября владельцы торговых центров и других коммерческих объектов могут столкнуться с приостановкой работы эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан. Это связано с невозможностью пройти обязательное техническое освидетельствование по новым правилам, которые вступили в силу год назад. В настоящее время отсутствуют аккредитованные организации для проведения таких проверок, что ставит бизнес в правовой тупик. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Союз торговых центров России (СТЦ) направил 21 августа письмо главе Ростехнадзора Александру Трембицкому с просьбой разъяснить ситуацию и подтвердить легитимность эксплуатации оборудования после 1 сентября 2025 года. В ведомстве сообщили, что рассмотрят обращение и дадут ответ позже.
Согласно новым нормам, все эскалаторы и траволаторы, освидетельствованные до 1 сентября 2024 года, должны пройти повторную проверку к сентябрю 2025-го. Однако отмена прежней системы аттестации и отсутствие новой аккредитации препятствуют проведению этих процедур. Вице-президент СТЦ Павел Люлин предупреждает, что из-за этого владельцы вынуждены будут остановить работу оборудования, что может вызвать социальное напряжение и создать риски для арендаторов.
В России эксплуатируется около 12 тысяч эскалаторов и траволаторов, а также около 10 тысяч подъемников для инвалидов, которые установлены не только в торговых центрах, но и в бизнес-центрах, больницах и социальных учреждениях. Заместитель гендиректора лифтостроительного завода «Пульс» Артем Козлов считает, что массовый вывод техники из эксплуатации грозит инфраструктурным коллапсом.
Эксперты предлагают ввести переходный период до 1 сентября 2027 года, в течение которого можно будет проводить освидетельствование по старым правилам, а Ростехнадзор успеет разработать новую систему. Документ с таким предложением уже обсуждается на платформе regulation.gov.ru. Также рассматривается возможность продления срока действия существующих сертификатов и ускоренного создания реестра аккредитованных лабораторий для проведения техобслуживания.