В России грядут ограничения на работу эскалаторов в ТЦ из-за отсутствия аккредитации

С 1 сентября владельцы торговых центров и других коммерческих объектов могут столкнуться с приостановкой работы эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан. Это связано с невозможностью пройти обязательное техническое освидетельствование по новым правилам, которые вступили в силу год назад. В настоящее время отсутствуют аккредитованные организации для проведения таких проверок, что ставит бизнес в правовой тупик. Об этом пишет «Коммерсантъ».