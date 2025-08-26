В России внесут законопроект об увеличении и расширении маткапитала на третьего ребенка этой осенью

Законопроект, расширяющий программу маткапитала на третьего ребенка и предусматривающий увеличение выплат по прогрессивной шкале, будет внесен в Госдуму осенью. Об этом сообщил ТАСС лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.