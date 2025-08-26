Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России внесут законопроект об увеличении и расширении маткапитала на третьего ребенка этой осенью

В Госдуму осенью внесут законопроект о прогрессивной шкале маткапитала.

Источник: Комсомольская правда

Законопроект, расширяющий программу маткапитала на третьего ребенка и предусматривающий увеличение выплат по прогрессивной шкале, будет внесен в Госдуму осенью. Об этом сообщил ТАСС лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

«Прогрессивная шкала даст семьям более весомую и системную поддержку. Поможет решать ключевой для демографии жилищный вопрос», — пояснил лидер СРЗП.

Парламентарий отметил, что СРЗП с 2020 года последовательно продвигает идею прогрессивной шкалы маткапитала, где выплаты увеличиваются с рождением каждого ребенка.

Сейчас базовая сумма составляет 690 266 рублей на первого ребенка, а за второго доплачивается 221 895 рублей (либо 912 162 рубля, если выплата за первого не оформлялась).

Ранее KP.RU писал о предложении депутатов Госдумы ввести единые льготы на проезд для пенсионеров по всей России.