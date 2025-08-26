В России внесут законопроект об увеличении и расширении маткапитала на третьего ребенка этой осенью

Законопроект, расширяющий программу маткапитала на третьего ребенка и предусматривающий увеличение выплат по прогрессивной шкале, будет внесен в Госдуму осенью. Об этом сообщил ТАСС лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
«Прогрессивная шкала даст семьям более весомую и системную поддержку. Поможет решать ключевой для демографии жилищный вопрос», — пояснил лидер СРЗП.
Парламентарий отметил, что СРЗП с 2020 года последовательно продвигает идею прогрессивной шкалы маткапитала, где выплаты увеличиваются с рождением каждого ребенка.
Сейчас базовая сумма составляет 690 266 рублей на первого ребенка, а за второго доплачивается 221 895 рублей (либо 912 162 рубля, если выплата за первого не оформлялась).
