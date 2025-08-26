В Госдуме предложили обязать индексировать зарплаты ежеквартально по инфляции

В Госдуме предложили ввести обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы во всех организациях — государственных и частных — с учётом уровня инфляции. Соответствующее предложение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину и предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. Об этом пишет РИА новости.
В документе говорится, что индексация должна стать регулярной и охватить всех работодателей, включая государственные органы, муниципальные учреждения и компании частного сектора. Размер повышения зарплат предлагается привязать к официальному уровню инфляции за предыдущий квартал.
Отмечается, что в настоящее время индексация чаще всего проводится раз в год и преимущественно в бюджетной сфере, однако её величина зачастую не поспевает за ростом цен. По оценкам, около 15% работников получают заработную плату в диапазоне от 22,4 до 40 тысяч рублей, а ещё 20% — от 40 до 60 тысяч рублей в месяц.
С учётом текущих расходов на продукты питания, лекарства и проезд минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне не менее 60 тысяч рублей.
