В Госдуме предложили обязать индексировать зарплаты ежеквартально по инфляции

Отмечается, что в настоящее время индексация чаще всего проводится раз в год и преимущественно в бюджетной сфере, однако её величина зачастую не поспевает за ростом цен. По оценкам, около 15% работников получают заработную плату в диапазоне от 22,4 до 40 тысяч рублей, а ещё 20% — от 40 до 60 тысяч рублей в месяц.