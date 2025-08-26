Ричмонд
В России предложили индексировать зарплату каждый квартал: подробнее

В Госдуме хотят ввести обязательную ежеквартальную индексацию зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы и лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой об обязательной ежеквартальной индексации заработных плат в России согласно инфляции. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, подтвердило РИА Новости.

«В целях обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией предлагается внести изменения в ТК РФ, установив обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы для всех работодателей», — следует из текста документов.

По уточнению Миронова, индексация должна равняться официальной инфляции за прошлый квартал.

Миронов также сообщил, что 15,2% работников имеют месячный заработок в интервале от 2,.4 до 40 тысяч рублей, в то время как доходы от 40 до 60 тысяч рублей ежемесячно получают 20% трудящихся.

Накануне в Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября.