Россиянам назвали стоимость пенсионного балла в 2025 году

Граждане России имеют право докупить недостающие пенсионные баллы. В 2025 году стоимость одного балла установлена в размере 60 698,36 рубля, при этом максимально допустимый объем покупки ограничен 7,808 балла в течение календарного года. Об этом рассказала сенатор Наталия Косихина в интервью РИА Новости.