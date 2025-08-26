Россиянам назвали стоимость пенсионного балла в 2025 году

Граждане России имеют право докупить недостающие пенсионные баллы. В 2025 году стоимость одного балла установлена в размере 60 698,36 рубля, при этом максимально допустимый объем покупки ограничен 7,808 балла в течение календарного года. Об этом рассказала сенатор Наталия Косихина в интервью РИА Новости.
«В 2025 году минимум можно купить 0,976 пенсионных балла за 59 241,6 рубля. При этом, стоимость одного балла составляет 60 698,36 рубля. В течение года можно приобрести не более 7,808 балла общей стоимостью 473 932,8 рубля», — пояснила сенатор.
Сенатор подчеркнула, что законодательством установлены ограничения на докупку трудового стажа — в 2025 году максимально допустимый объем составляет 7,5 года, при стоимости каждого года в размере 59 241,6 рубля для будущего пенсионера.
Накануне доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, как можно увеличить пенсию по старости.