Путин передал государству челябинский энергосервисный актив финской компании Fortum

Президентский указ вступил в силу вчера, 25 августа. Он коснулся энергосервисной компании АО «Челябэнергоремонт», которая работает на рынке уже более семидесяти лет, она была создана в 1953 году. Среди ее компетенций — обслуживание и ремонт паровых турбин. С 2022 года, когда с российского рынка случился исход западных компаний, предприятие занималось ремонтом и обслуживанием ветроэнергетических установок. Последнее время сто процентов акций этой компании принадлежали Fortum, а точнее ее дочернему отделению в Нидердландах — «Фортум Холдинг». Уставной капитал компании равен 314,949 млн руб.