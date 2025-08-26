Раскрыты неожиданно неприятные реалии турецкого отдыха в 2025 году

Турция, долгое время ассоциировавшаяся с доступным отдыхом по системе «всё включено», в 2025 году встречает российских путешественников значительно возросшими ценами и снижением уровня сервиса.
Заметное подорожание затронуло все сферы — от небольших кафе и магазинов до такси. Рестораны уменьшили порции при том, что стоимость простых блюд и продуктов питания выросла практически в два раза. Например, обычное мороженое в центральной части города теперь обходится примерно в 250 рублей.
Трансфер из аэропорта также существенно подорожал: поездка на такси до района Коньяалты стоит приблизительно 2 тысячи рублей, тогда как ранее цена была значительно ниже. Общественный транспорт остаётся более экономичным вариантом, однако и там отмечается рост цен.
Даже пятизвёздочные отели с концепцией «всё включено» не гарантируют прежнего уровня комфорта — предлагаемые условия всё чаще соответствуют хорошей «четвёрке».
Экскурсионная программа и развлечения также подверглись подорожанию: морская прогулка, визит к водопаду Дюден или осмотр Старого города требуют существенных финансовых затрат.
В океанариуме за посещение дополнительных зон, таких как снежная комната или террариум, необходимо платить отдельно.
Рост цен не обошел стороной и продуктовые магазины. Фрукты, мясная продукция, сыры и хлеб за год подорожали примерно на треть.
Ужин на двоих в ресторане среднего уровня без алкоголя теперь обходится почти вдвое дороже по сравнению с ценами четырехлетней давности.
Турция постепенно утрачивает статус «дешёвого рая», привычный для российских туристов. Тем не менее страна продолжает сохранять популярность как направление, хотя теперь требует более тщательного планирования бюджета.
Читайте также: Конец туризму: аномальная жара и дорожные расходы стали причиной смерти отпуска за границей.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.