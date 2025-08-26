Раскрыты неожиданно неприятные реалии турецкого отдыха в 2025 году

Заметное подорожание затронуло все сферы — от небольших кафе и магазинов до такси. Рестораны уменьшили порции при том, что стоимость простых блюд и продуктов питания выросла практически в два раза. Например, обычное мороженое в центральной части города теперь обходится примерно в 250 рублей.