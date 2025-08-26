Тарифы на эвакуацию катеров утвердили в Приморье

Напомним, что в настоящее время на портале ОРВ проходит обсуждение поправок в краевой закон, касающихся эвакуации и хранения маломерных судов, задержанных за нарушение КоАП. В пояснительной записке отмечается, что поправки разработаны по предложению Дальневосточной транспортной прокуратуры. У инспекторов до сих пор отсутствует механизм изъятия лодок и катеров, что повышает риск аварий на воде. Новая система вводит понятия «перемещение задержанного маломерного судна» и «перемещение по акватории», а также закрепляет требования к специализированным стоянкам.