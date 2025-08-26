Ричмонд
Тарифы на эвакуацию катеров утвердили в Приморье

Агентство по тарифам Приморского края опубликовало постановление, которое утверждает официальные тарифы на перемещение и хранение задержанных маломерных судов, сообщает ИА DEITA.RU. Постановление подписано 22 августа.

Источник: ДЕЙТА

Так, согласно приложению перемещение лодки или катера длиной до 6 метров обойдется владельцу в 25 340 рублей, свыше 6 метров уже в 28 587 рублей. Также платить придется и за хранение на специализированной стоянке: 141 рубль в час для судов до 6 метров и 177 рублей в час для более крупных.

Напомним, что в настоящее время на портале ОРВ проходит обсуждение поправок в краевой закон, касающихся эвакуации и хранения маломерных судов, задержанных за нарушение КоАП. В пояснительной записке отмечается, что поправки разработаны по предложению Дальневосточной транспортной прокуратуры. У инспекторов до сих пор отсутствует механизм изъятия лодок и катеров, что повышает риск аварий на воде. Новая система вводит понятия «перемещение задержанного маломерного судна» и «перемещение по акватории», а также закрепляет требования к специализированным стоянкам.

Авторы законопроекта считают, что новая система позволит уменьшить число происшествий и устранить законодательные пробелы. Обсуждение законопроекта продлится до 1 сентября.