Тарифы на эвакуацию катеров утвердили в Приморье

Так, согласно приложению перемещение лодки или катера длиной до 6 метров обойдется владельцу в 25 340 рублей, свыше 6 метров уже в 28 587 рублей. Также платить придется и за хранение на специализированной стоянке: 141 рубль в час для судов до 6 метров и 177 рублей в час для более крупных.
Напомним, что в настоящее время на портале ОРВ проходит обсуждение поправок в краевой закон, касающихся эвакуации и хранения маломерных судов, задержанных за нарушение КоАП. В пояснительной записке отмечается, что поправки разработаны по предложению Дальневосточной транспортной прокуратуры. У инспекторов до сих пор отсутствует механизм изъятия лодок и катеров, что повышает риск аварий на воде. Новая система вводит понятия «перемещение задержанного маломерного судна» и «перемещение по акватории», а также закрепляет требования к специализированным стоянкам.
Авторы законопроекта считают, что новая система позволит уменьшить число происшествий и устранить законодательные пробелы. Обсуждение законопроекта продлится до 1 сентября.