Улицу Вайнера в Екатеринбурге отреставрируют в 2026 году

Проект, разработанный еще в 2021—2022 годах, наконец получил четкие сроки реализации после четырех переносов. Планируется, что работы будут включать замену плитки, обустройство новых зон отдыха вместо старых лавочек, оформление летних веранд для кафе и модернизацию входа в подземный переход. При этом из финального дизайна убрали медиаэкран.