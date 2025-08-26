Улицу Вайнера в Екатеринбурге отреставрируют в 2026 году

Масштабная реконструкция главной пешеходной улицы Екатеринбурга — Вайнера — запланирована на 2026 год. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов на встрече с журналистами, передает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.
Проект, разработанный еще в 2021—2022 годах, наконец получил четкие сроки реализации после четырех переносов. Планируется, что работы будут включать замену плитки, обустройство новых зон отдыха вместо старых лавочек, оформление летних веранд для кафе и модернизацию входа в подземный переход. При этом из финального дизайна убрали медиаэкран.
Мэр отметил, что для финансирования проекта потребуется консолидация бюджетов разных уровней. Орлов выразил надежду на поддержку губернатора Свердловской области Дениса Паслера, который ранее неоднократно обращал внимание на состояние «уральского Арбата».