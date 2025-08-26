В Перми началось расселение двадцати аварийных домов

Как уточнили в ведомстве, расселяются дома на улице Машинистов, 30а, 32, 30, 50, 48, 47, 45, улице Кочегаров, 25, 27, 37, 51, улице Генерала Наумова, 13, 5, 3, Космонавта Беляева, 32, 34, Лепешинской, 8, 4, 6, Марии Загуменных, 4. Общая площадь аварийного жилья в этих домах превышает 11 тысяч кв. метров, до конца 2026 года из них планируется расселить более 600 человек. Все жители аварийных домов получат денежную компенсацию или благоустроенное жилье, в зависимости от формы собственности.