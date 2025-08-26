Ричмонд
Москва поделится с Омском коммунальной техникой

Договорённость об этом достигнута на встрече губернатора Омской области и мэра Москвы.

Источник: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Руководители обсудили формы взаимодействия между регионами и инвестиционный потенциал Омской области.

Как отметил губернатор, Москва — главный ориентир в части комфорта, безопасности и благоустройства.

По итогам встречи руководитель Омской области рассказал о развитии общественных пространств, инвестиционной деятельности и планах передачи региону коммунальной техники. В каком количестве и в какие сроки техника поступит в регион, не сообщалось.

Ранее мы писали, что в ближайшее время Таврическое, Называевское, Тевризское и Горьковское ДРСУ получат 179 миллионов рублей из областного бюджета на коммунальную технику.

Также в августе стало известно, что в Омске к серийному производству готовят машину для уборки тротуаров. Аналогов у разработки омских студентов СибАДИ нет.

