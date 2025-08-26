Нефтетанкер с некачественным «черным золотом» из Азербайджана решили принять в Италии

Перевозящий загрязненную нефть из Азербайджана танкер направляется к итальянскому острову Сардиния для сбыта сырья. Об этом со ссылкой на источники сообщило информагентство EurAsia Daily.
«Танкер Delta Blue загрузился партией азербайджанской нефти в турецком Джейхане 17 июля, после чего терминал закрыли на 6 дней из-за обнаружения загрязнения органическими хлоридами…», — отметили авторы публикации.
Как указали в EADaily, изначально корабль следовал в Северо-Западную Европу, однако в итоге был вынужден поменять маршрут в акватории Португалии и направиться в сторону Итальянской Республики.
Ожидается, что танкер доставит испорченное «черное золото» на сардинский нефтеперерабатывающий завод Saros — одно из крупнейших в стране предприятий, специализирующихся на углеводородах.
Стоит отметить, что загрязненная нефть из Азербайджана уже вызвала проблемы и в других странах. В начале августа этого года в Румынии было объявлено чрезвычайно положение из-за партии плохого кавказского сырья.
