Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтетанкер с некачественным «черным золотом» из Азербайджана решили принять в Италии

Перевозящий загрязненную нефть из Азербайджана танкер направляется к итальянскому острову Сардиния для сбыта сырья.

Перевозящий загрязненную нефть из Азербайджана танкер направляется к итальянскому острову Сардиния для сбыта сырья. Об этом со ссылкой на источники сообщило информагентство EurAsia Daily.

«Танкер Delta Blue загрузился партией азербайджанской нефти в турецком Джейхане 17 июля, после чего терминал закрыли на 6 дней из-за обнаружения загрязнения органическими хлоридами…», — отметили авторы публикации.

Как указали в EADaily, изначально корабль следовал в Северо-Западную Европу, однако в итоге был вынужден поменять маршрут в акватории Португалии и направиться в сторону Итальянской Республики.

Ожидается, что танкер доставит испорченное «черное золото» на сардинский нефтеперерабатывающий завод Saros — одно из крупнейших в стране предприятий, специализирующихся на углеводородах.

Стоит отметить, что загрязненная нефть из Азербайджана уже вызвала проблемы и в других странах. В начале августа этого года в Румынии было объявлено чрезвычайно положение из-за партии плохого кавказского сырья.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.