Программу капитального ремонта МКД продлили в Иркутской области до 2061 года

Срок действия программы капитального ремонта, в течение которого нужно отремонтировать все многоквартирные дома (МКД) в Иркутской области, продлили до 2061 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Приангарья Константин Зайцев. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».