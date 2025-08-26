Программу капитального ремонта МКД продлили в Иркутской области до 2061 года

Новый документ вносит изменения в постановление правительства от 2014 года, которое утверждает региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В первоначальном документе крайним сроком реализации указывался 2043 год. В 2021 году действие программы уже продлевали на 9 лет.
В строке «Сроки реализации Программы» паспорта программы слова «2014−2052 годы» заменить словами «2014−2061 годы», — говорится в постановлении правительства Иркутской области.
В документах указывается, что региональная программа сформирована на срок, «необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах на территории Иркутской области».
В паспорте программы капремонта многоквартирных домов отмечается, что ожидаемая цель реализации программы — капитальный ремонт не менее 14 тысяч домов, общая площадь помещений, где проведен капремонт, — не менее 31,7 миллиона квадратных метров.