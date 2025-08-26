В Новосибирске демонтируют старые аттракционы для масштабного обновления

«Детская железная дорога будет демонтирована, а на её месте появится игровой городок для малышей», — уточнил Полещук. Он также отметил, что работы займут около двух лет, и в рамках обновления «из парка постепенно уберут старые и шумные аттракционы, заменив их современными и более тихими».