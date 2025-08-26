Ричмонд
В Новосибирске демонтируют старые аттракционы для масштабного обновления

В Центральном парке Новосибирска появится новое 50-метровое колесо обозрения.

В Центральном парке Новосибирска планируется масштабная реконструкция, приуроченная к его 100-летию, которое отметят 30 августа 2025 года. Руководитель Дирекции городских парков Вадим Полещук на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что на территории парка будет установлено новое колесо обозрения высотой 50 метров.

«Детская железная дорога будет демонтирована, а на её месте появится игровой городок для малышей», — уточнил Полещук. Он также отметил, что работы займут около двух лет, и в рамках обновления «из парка постепенно уберут старые и шумные аттракционы, заменив их современными и более тихими».

Особое внимание будет уделено возведению нового колеса обозрения, которое исторически является одним из самых популярных аттракционов у горожан. Напомним, что старое колесо, установленное в 1976 году, было демонтировано в 2019 году. Как пояснили в дирекции парка, вернуть его на прежнее место невозможно, поэтому в настоящее время рассматриваются новые площадки для монтажа современного аттракциона.