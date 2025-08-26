Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске продолжают ремонтировать Димитровский мост

Совсем скоро начнется укладка асфальта.

Источник: пресс-служба мэрии Новосибирска

На Димитровском мосту в Новосибирске продолжается ремонт: подрядчики уложили выравнивающий слой дорожного покрытия на крайней правой полосе движения с правого на левый берег. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Ранее специалисты демонтировали старое мостовое полотно, удалили разрушенные участки и подготовили основание для барьерного ограждения. Сейчас выполняются несколько видов работ одновременно: бетонируется крайний монолитный участок, укладывается выравнивающий слой на тротуаре, монтируется система водоотвода и ремонтируется перильное ограждение. Также начат монтаж деформационного шва на береговой опоре № 1.

Работы на гидроизоляционном слое почти завершены, дальше начнется укладка асфальта. К зиме планируется открыть движение по всем шести полосам, а тротуары и подготовку к ремонту 2026 года выполнят без ограничений движения.