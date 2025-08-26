В Новосибирске продолжают ремонтировать Димитровский мост

На Димитровском мосту в Новосибирске продолжается ремонт: подрядчики уложили выравнивающий слой дорожного покрытия на крайней правой полосе движения с правого на левый берег. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Ранее специалисты демонтировали старое мостовое полотно, удалили разрушенные участки и подготовили основание для барьерного ограждения. Сейчас выполняются несколько видов работ одновременно: бетонируется крайний монолитный участок, укладывается выравнивающий слой на тротуаре, монтируется система водоотвода и ремонтируется перильное ограждение. Также начат монтаж деформационного шва на береговой опоре № 1.
Работы на гидроизоляционном слое почти завершены, дальше начнется укладка асфальта. К зиме планируется открыть движение по всем шести полосам, а тротуары и подготовку к ремонту 2026 года выполнят без ограничений движения.