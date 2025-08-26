План развития экономики до 2035 года представили в Казахстане

«Средний за три года рост в горнодобывающей промышленности составит 2,8%, в сельском хозяйстве — 3,9%, в строительстве — 11,0%, услуг транспорта — 10,1% и в торговле — 6,7%. Сохранится положительный торговый баланс. Экспорт по прогнозам увеличится с 77,1 млрд долларов в 2026 году до 83,7 млрд долларов в 2028 году, импорт — с 67,7 до 75,2 млрд долларов. Прогноз инфляции в 2026 году не превысит уровня 10,0%, в 2027 и 2028 году — на уровне 6,0%», — заверил глава МНЭ.