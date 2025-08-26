Жители Москвы активно скупают недвижимость в Свердловской области

— На сегодняшний день заявитель может подать документы на кадастровый учет и регистрацию прав как в электронном виде, так и в любом офисе МФЦ по экстерриториальному принципу, независимо от места нахождения объекта недвижимости, — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.