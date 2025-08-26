Ричмонд
Жители Москвы активно скупают недвижимость в Свердловской области

Москвичи, челябинцы и тюменцы стали лидерами по покупке жилья на Среднем Урале.

Источник: Комсомольская правда

В июле 2025 года больше всего заявлений на регистрацию недвижимости в Свердловской области поступило от жителей Москвы, Челябинской и Тюменской областей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Свердловской области.

Всего в июле в ведомство поступило 67 744 заявления об осуществлении учетно-регистрационных действий, из которых 68% были поданы в электронном виде.

— На сегодняшний день заявитель может подать документы на кадастровый учет и регистрацию прав как в электронном виде, так и в любом офисе МФЦ по экстерриториальному принципу, независимо от места нахождения объекта недвижимости, — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.

При этом сами свердловчане активно регистрировали недвижимость в других регионах, подав 1402 заявления. Наибольшей популярностью у жителей Свердловской области пользуется недвижимость в Челябинской и Калининградской областях, а также в Пермском крае.