Чемезов анонсировал расширение выпуска Ту-214 до 20 в год к 2028−2029 годам

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Позднее появилась информация, что в 2025 году КАЗ произведет два таких лайнера. Затем ее подтвердили в Ростехе.