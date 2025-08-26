Ричмонд
Чемезов анонсировал расширение выпуска Ту-214 до 20 в год к 2028−2029 годам

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, филиал концерна «Туполев», собирается нарастить выпуск пассажирских лайнеров Ту-214 до 20 машин к 2028−2029 годах. Об этом заявил руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на церемонии чествования почетных граждан Казани.

Источник: пресс-служба ОАК

«[Казанский авиационный завод] за последние три года стал суперсовременным предприятием. Где-то к 2028−2029 году мы будем выпускать 20 машин в год, Ту-214», — проинформировал глава Ростеха (цитата по ТАСС).

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производится с 1996 года. Его выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал концерна «Туполев». В ноябре 2024-го первый полет совершил импортозамещенный Ту-214.

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Позднее появилась информация, что в 2025 году КАЗ произведет два таких лайнера. Затем ее подтвердили в Ростехе.

О планах довести производство Ту-214 до 20 штук к 2027−2028 годам сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Вместе с тем летом 2025-го в концерне «Туполев» объявили о готовности заключать новые контракты по этим лайнерам лишь при условии поставки не ранее 2027 года.

При этом по соглашению с Объединенной авиастроительной корпорацией «Аэрофлот» до 2030 года должен получить в лизинг 339 новых пассажирских самолетов: 210 МС-21, 89 локализованных SJ 100 и 40 Ту-214. В мае 2024-го Правительство РФ скорректировало предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставки авиалайнеров.

Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».

