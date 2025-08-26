Автоэксперт назвал причины облезания хрома на деталях машин

Эксперт Ярослав Кукарин в беседе с «Российской газетой» назвал основные факторы, которые влияют на повреждение хромированного покрытия на деталях автомобиля.
Как заметил собеседник издания, одной из самых частых причин дефектов хромированного покрытия является нарушение технологических процессов производства и наличие заводского брака. Он обратил внимание на то, что это особенно актуально для неоригинальных запчастей, так называемых «дублей». Эксперт подчеркнул, что пластиковые детали требуют тщательного обезжиривания и специфической подготовки поверхности перед нанесением хрома, и если на производстве эти этапы выполняются некачественно, то со временем даже при отсутствии внешних воздействий покрытие может начать вздуваться, мутнеть и отслаиваться.
Еще одной возможной причиной возникновения проблем Кукарин назвал механические повреждения. По словам собеседника издания, хромированное покрытие, особенно на пластиковой основе, чувствительно к ударам. Он указал, что вылетающие из-под колес камни, мелкие царапины, а также неаккуратная мойка могут стать причиной появления сколок и микротрещин на поверхности. Эксперт предупредил, что через эти повреждения под защитный слой проникают влага и воздух, из-за чего покрытие начинает отслаивается. При этом он уточнил, что восстановление таких повреждений локальным методом невозможно, и потребуется либо повторное хромирование всей детали, что является сложным и дорогостоящим процессом, либо замена детали на новую.
Третьим неблагоприятный фактором для хрома является воздействие агрессивной внешней среды, продолжил Кукарин. Он отнес к этому дорожные реагенты, используемые зимой, агрессивные химические составы на автомойках, а также воздействие солнечных лучей. Эксперт добавил, что все это ускоряет разрушение хромированного слоя.
