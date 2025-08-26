Автоэксперт назвал причины облезания хрома на деталях машин

Еще одной возможной причиной возникновения проблем Кукарин назвал механические повреждения. По словам собеседника издания, хромированное покрытие, особенно на пластиковой основе, чувствительно к ударам. Он указал, что вылетающие из-под колес камни, мелкие царапины, а также неаккуратная мойка могут стать причиной появления сколок и микротрещин на поверхности. Эксперт предупредил, что через эти повреждения под защитный слой проникают влага и воздух, из-за чего покрытие начинает отслаивается. При этом он уточнил, что восстановление таких повреждений локальным методом невозможно, и потребуется либо повторное хромирование всей детали, что является сложным и дорогостоящим процессом, либо замена детали на новую.