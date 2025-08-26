Минфин сообщил, что Беларусь выплатила проценты по евробондам на $24 млн

Минфин сообщил, что Беларусь выплатила проценты по евробондам на $24 миллиона долларов. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства финансов.
В ведомстве проинформировали, что 21 и 25 августа 2025 года прошли выплаты процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031 в размере 24 миллионов долларов в эквиваленте.
Согласно постановлению белорусского правительства и Национального банка №№ 212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств» от 6 апреля 2022 года денежные средства в полном объеме были зачислены на отдельный банковский счет в «АСБ Беларусбанк».
«При этом 0,5 миллиона долларов доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций (21 августа 2025 года)», — уточнили в Министерстве финансов Беларуси.
