Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин сообщил, что Беларусь выплатила проценты по евробондам на $24 млн

Минфин сказал о выплаченных Беларусью процентах по евробондам.

Источник: Комсомольская правда

Минфин сообщил, что Беларусь выплатила проценты по евробондам на $24 миллиона долларов. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства финансов.

В ведомстве проинформировали, что 21 и 25 августа 2025 года прошли выплаты процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031 в размере 24 миллионов долларов в эквиваленте.

Согласно постановлению белорусского правительства и Национального банка №№ 212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств» от 6 апреля 2022 года денежные средства в полном объеме были зачислены на отдельный банковский счет в «АСБ Беларусбанк».

«При этом 0,5 миллиона долларов доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций (21 августа 2025 года)», — уточнили в Министерстве финансов Беларуси.

Кстати, в Беларуси зарплаты бюджетников вырастут с 1 сентября 2025.

Тем временем Министр экономики сказал, насколько возрастут доходы белорусов в 2026 году.

Ранее синоптики предупредили о похолодании ночью до +4 градусов в Беларуси.