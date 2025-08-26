В Новосибирске выбрали подрядчика для реконструкции центра Мешалкина

Компания выполнит работы по контракту на сумму 848,8 миллионов рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. В тендере участвовала ещё одна организация, однако её предложение, несмотря на более низкую цену, не набрало достаточного количества баллов по критериям оценки.