В Новосибирске выбрали подрядчика для реконструкции центра Мешалкина

Работы первого этапа оценили в 848,8 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирское ООО ПКФ «Агросервис» стало победителем конкурса на проведение первого этапа реконструкции второй очереди Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Компания выполнит работы по контракту на сумму 848,8 миллионов рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. В тендере участвовала ещё одна организация, однако её предложение, несмотря на более низкую цену, не набрало достаточного количества баллов по критериям оценки.

Победителем признано ООО «Агросервис». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.