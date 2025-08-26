В Новосибирске выбрали подрядчика для реконструкции центра Мешалкина

Новосибирское ООО ПКФ «Агросервис» стало победителем конкурса на проведение первого этапа реконструкции второй очереди Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.
Компания выполнит работы по контракту на сумму 848,8 миллионов рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. В тендере участвовала ещё одна организация, однако её предложение, несмотря на более низкую цену, не набрало достаточного количества баллов по критериям оценки.
Победителем признано ООО «Агросервис». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.