В Уфе строящиеся квартиры на порядок дороже «вторичек»

Сейчас дороговизна новостроек по сравнению с готовым жильём выглядит как данность, а до 2020 года ситуация была обратная. Стоимость новостроек разогналась с введением «ипотеки для всех», отмечают риелторы.
«Уже в середине 2020 года “квадрат” новостроек оценивался дороже “квадрата” вторичного жилья на 3,5%, в 2021 году — на 5,1%, в 2022 — на 16,7%, в 2023 — на 12,9%, в 2024 — на 18%. Сейчас уже все привыкли, что объекты в новых ЖК намного дороже, чем на регулярном рынке, и не факт, что это положение дел когда-либо изменится», — прокомментировали в «Мире квартир».
Эксперты ресурса подсчитали ценовой разрыв в 70 крупнейших городах, и готовые квартиры дороже новостроек только в четырёх из них — Грозном, Махачкале, Курске и Ставрополе.
В Москве строящееся жилье дороже «вторички» на 16,3%, в Подмосковье — на 27,5%, в Санкт-Петербурге — на 24,3%.
В Уфе «квадрат» новостройки дороже «квадрата» готовой квартиры на 37%: 171,1 тыс. руб. против 125 тыс. руб.
Средняя цена средней новой квартиры — больше почти на 13%: 7,377 млн руб. против 6,536 млн руб. по итогам июля. И это ещё новостройки немного подешевели, а «вторички» чуть-чуть подорожали.