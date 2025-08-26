В Уфе строящиеся квартиры на порядок дороже «вторичек»

«Уже в середине 2020 года “квадрат” новостроек оценивался дороже “квадрата” вторичного жилья на 3,5%, в 2021 году — на 5,1%, в 2022 — на 16,7%, в 2023 — на 12,9%, в 2024 — на 18%. Сейчас уже все привыкли, что объекты в новых ЖК намного дороже, чем на регулярном рынке, и не факт, что это положение дел когда-либо изменится», — прокомментировали в «Мире квартир».