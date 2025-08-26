ФАС взялась за топливный рынок: в РФ возбудили несколько дел против АЗС, завышающих цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел о нарушениях антимонопольного законодательства в связи с завышением розничных цен на бензин на автозаправочных станциях в ряде регионов. Об этом сообщило правительство России по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.