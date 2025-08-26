Ричмонд
ФАС взялась за топливный рынок: в РФ возбудили несколько дел против АЗС, завышающих цены на бензин

ФАС открыла несколько дел по завышению цен на бензин в регионах РФ.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел о нарушениях антимонопольного законодательства в связи с завышением розничных цен на бензин на автозаправочных станциях в ряде регионов. Об этом сообщило правительство России по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание с участием представителей профильных министерств, нефтяных компаний и депутатов. На заседании обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов в условиях повышенного летнего спроса, вопросы поставок и ценообразования на топливо в регионах, а также продажа горючего сельхозпроизводителям в период уборочной кампании.

По информации Министерства энергетики, благодаря росту объемов продаж и своевременной отгрузке в регионы цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снижались в течение последних двух дней. Производители поддерживают баланс поставок в период высокого спроса, а поставки топлива для сельскохозяйственных производителей осуществляются в штатном режиме с полным удовлетворением заявок.

«Представитель Федеральной антимонопольной службы отметил, что служба возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах и будет продолжать мониторинг цен», — говорится в сообщении.

Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию для стабильного обеспечения внутреннего рынка топливом и сохранения ценового баланса, а Минэкономразвития провести анализ параметров, влияющих на формирование розничных цен.

Прежде в ФАС сообщали, что ведомство анализирует стоимость топлива на примерно 12 тысяч заправках, чтобы выявить возможные нарушения антимонопольного законодательства и при необходимости принять соответствующие меры.

Напомним, цена бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже обновила рекорд, остававшийся неизменным с 18 сентября 2023 года, — по результатам торгов его цена превысила 71 тысячу рублей за тонну. В свою очередь АИ-95 по итогам биржевых торгов впервые превысила 77 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 1,08%.

