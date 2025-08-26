Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ

Более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ в сентябре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Представители свыше 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) в сентябре, сообщили в фонде «Росконгресс» со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова.

«Участие представителей из более 70 стран и территорий подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатского-Тихоокеанского региона, так и остального мира. Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение. Это отражено и в главной теме форума в этом году — “Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания”, — приводятся в сообщении слова Кобякова.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.