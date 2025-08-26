Представители свыше 70 стран подтвердили участие в ВЭФ-2025

«Участие представителей из более 70 стран и территорий подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатского-Тихоокеанского региона, так и остального мира», — сказал советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. Его слова опубликованы на официальном сайте Росконгресса. Среди участников ожидаются делегации из КНР, Японии, Республики Корея, Индии, а также стран Ближнего Востока, Европы, Африки и Латинской Америки.