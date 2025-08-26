Проверять деньги на банковских счетах казахстанцев хотят налоговики

Ранее мы подробно рассказывали о том, кому нужно сдать налоговую отчетность в 2025 году. Ожидается, что новые правила должны упростить проверки доходов и имущества граждан, обеспечить справедливое налогообложение, увеличить поступления в бюджет и сократить теневую экономику. Сейчас проект приказа находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 9 сентября 2025 года.