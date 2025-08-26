В России установили, какими должны быть свежие бананы

Росстандарт впервые с 1938 года, когда в нашу страну начались регулярные поставки бананов, принял решение, какими должны быть плоды, поступающие на склады и в магазины. Одновременно в Россией соответствующий стандарт приняли страны ЕврАзЭС.
Новый стандарт был принят вскоре после того, как власти Ставрополья заявили о своей готовности производить бананы: первый урожай невинномысских бананов планируется собрать уже в следующем году. Пока же все бананы в Россию привозятся и-за рубежа.
Специалисты разделили бананы на три сорта: экстра, первый и второй. Плоды экстра и первого сортов должны быть толщиной от 3 до 4 сантиметров, второго — от 2,7 до 4,1 сантиметров. В длине бананов более серьезные требования: для экстра и первосортных, соответственно, 20 и 19 см (минимум), для второсортных — 14 см.
В документе также уточняется, что поставка на склады созревших, желтых, бананов запрещается: они должны дозревать уже на месте. Также нельзя принимать поломанные бананы и бананы с поврежденной у основания ножкой. Кроме того, в бананах не должно быть яиц гельминтов и кишечнополостных паразитов.
Кроме того, ГОСТ устанавливает, что если в партии бананов «экстра» более 5% плодов, не соответствующих стандарту, вся партия переводится в разряд «первый сорт». Если в бананах первого сорта более 10% некачественных бананов, они автоматически становятся второсортными. Если же в бананах второго сорта 10% брака, то бракуется вся партия.
Также стандартизаторы установили, какие бананы считать перезревшими (с коричневыми пятнами и размягченной мякотью), запаренными (те, у которых из-за условий хранения ухудшилась консистенция плодового тела) и застуженными (аналогичные изменения и-за воздействия низких температур). Как раз такие бананы и признают бракованными, наряду с зараженными паразитами.