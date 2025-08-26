Зараженные импортные розы и хризантемы ввезли в Свердловскую область

В Екатеринбург 24 августа автомобильным транспортом ввезены цветы из Литвы. Специалисты Россельхознадзора проверили более 144 тысяч срезов цветов и обнаружили карантинного вредителя в 150 срезах роз происхождением Эквадор и в 160 срезах хризантем, выращенных в Нидерландах.