Названы продукты, подорожание которых ожидается в сентябре

Эксперт Александр Панченко в беседе с Life.ru заявил, что в начале сентября ожидается плановое подорожание молочных продуктов в пределах 10−20%, связанное с увеличением затрат на сырье, транспорт, логистику и энергоносители, а также аналогичный рост цен в районе 15% затронет и мясную продукцию из-за сезонного фактора и удорожания кормов, вызванного ростом стоимости энергоносителей и сырья для их производства.
Как заметил собеседник издания, подорожание молока и мяса как основных товаров потребления потянет за собой рост цен на крупы, сахар и макаронные изделия примерно на 10−15%. При этом эксперт указал, что в случае с макаронами и сахаром вопрос в том, что была плохая погода. Он обратил внимание на то, что сначала было холодно, потом очень жарко, потом снова холодно, что привело к неурожаю. Панченко пояснил, что имеется в виду пшеница и сахарная свекла, и отсюда рост цен на сахар и макароны. Туда же он отнес муку, поскольку посевные работы были проведены в сложных условиях.
Собеседник издания также спрогнозировал подорожание импортных овощей и фруктов на 20−25% независимо от страны происхождения из-за ограничений со стороны контролирующих органов, валютной волатильности и непредсказуемости курса. Эксперт предупредил, что отечественные овощи также станут дороже из-за неурожая на Кубани.
По словам Панченко, основной овощной набор, так называемый борщевой набор, весь подорожает, и в силу того, что все в этом мире связано, то эти овощи, а именно свекла и капуста, потянут за собой все остальные овощи в цене, в результате чего станут дороже огурцы, помидоры, а также фрукты.
