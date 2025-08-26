Названы продукты, подорожание которых ожидается в сентябре

Как заметил собеседник издания, подорожание молока и мяса как основных товаров потребления потянет за собой рост цен на крупы, сахар и макаронные изделия примерно на 10−15%. При этом эксперт указал, что в случае с макаронами и сахаром вопрос в том, что была плохая погода. Он обратил внимание на то, что сначала было холодно, потом очень жарко, потом снова холодно, что привело к неурожаю. Панченко пояснил, что имеется в виду пшеница и сахарная свекла, и отсюда рост цен на сахар и макароны. Туда же он отнес муку, поскольку посевные работы были проведены в сложных условиях.