Кому ограничат снятие наличных в банкоматах с 1 сентября

В чем суть нововведений.
С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, согласно которому банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных денег, если операция покажется им подозрительной. В перечень вошли девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации.
В их числе: нехарактерное для человека поведение при снятии денег (непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата); снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа; перевод гражданином на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП со своего счета в другом банке и другие.
Также будет считаться подозрительным, если клиент незадолго до операции активнее обычного общался по телефону и получал много сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
Кроме того, ограничения могут быть введены при смене номера телефона для авторизации в интернет-банке, при получении информации о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, а также наличии на его устройстве вредоносных программ.
Действовать лимит будет в течение 48 часов.
Количество банковских карт тоже ограничат.
По мнению главы профильного думского комитета Анатолия Аксакова, данные ограничения являются оправданными для противостояния дистанционным мошенникам. Он отметил, что уже в этом году объем хищений средств россиян телефонными аферистами составил порядка 200 миллиардов рублей. По словам парламентария, практика показала, что воровству денег у россиян предшествовало их нетипичное поведение, когда клиенты в разных нетипичных для себя местах и в непривычное время вдруг активно начинали снимать деньги со счета.
Аксаков уверен, что подавляющему большинству россиян нововведение не доставит неудобств.
«Эти правила будут касаться всех граждан, но процентов 99 даже не заметят, что такие правила введены. Система, которую разработал ЦБ, позволяет выявить с достаточно высокой точностью, что человек ведет себя нетипично и находится под влиянием преступников», — сказал он.
Если же операция по снятию наличности вызвала у банка подозрение, и ограничения были введены, клиенту нужно будет обратиться в ближайшее удобное отделение. Если операцию осуществлял действительно он и ему необходимо срочно обналичить определенную сумму, то в банке это можно будет сделать сразу. Главное в таких случаях — иметь при себе паспорт.
Аксаков добавил, что уже в осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект, ограничивающий количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. По словам главы комитета, на данный момент речь идет о максимум 20 картах для одного лица.