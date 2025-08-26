Кому ограничат снятие наличных в банкоматах с 1 сентября

Если же операция по снятию наличности вызвала у банка подозрение, и ограничения были введены, клиенту нужно будет обратиться в ближайшее удобное отделение. Если операцию осуществлял действительно он и ему необходимо срочно обналичить определенную сумму, то в банке это можно будет сделать сразу. Главное в таких случаях — иметь при себе паспорт.