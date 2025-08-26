Эксперт объяснил, почему не стоит хранить деньги в долларах «под подушкой»

Причина кроется в двух факторах. С одной стороны, сам доллар ослаб на мировых рынках — его индекс DXY с начала года снизился на 10−11% из-за замедления экономического роста в США. С другой — узбекский сум в этом году укрепился по отношению к доллару. В страну заходит больше валюты благодаря росту переводов от трудовых мигрантов и высоким мировым ценам на золото. Итог: нынешний курс — самый низкий с конца 2023 года, и те, кто покупал доллары позже этого срока, сейчас несут убытки.