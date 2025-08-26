Эксперт объяснил, почему не стоит хранить деньги в долларах «под подушкой»

По словам эксперта, этот год выдался необычным для валютного рынка страны. Доллар, который традиционно в Узбекистане рос в цене, сейчас, наоборот, дешевеет. На данный момент банки покупают его примерно за 12 300 сумов, хотя еще недавно курс был около 13 000.
Причина кроется в двух факторах. С одной стороны, сам доллар ослаб на мировых рынках — его индекс DXY с начала года снизился на 10−11% из-за замедления экономического роста в США. С другой — узбекский сум в этом году укрепился по отношению к доллару. В страну заходит больше валюты благодаря росту переводов от трудовых мигрантов и высоким мировым ценам на золото. Итог: нынешний курс — самый низкий с конца 2023 года, и те, кто покупал доллары позже этого срока, сейчас несут убытки.
Для наглядности: если человек купил доллар год назад, а сегодня продаст его, то получит убыток в 3−5%, в зависимости от условий обмена в банке. При этом нередко слышны доводы, что «это временно» и «доллар всегда выгоднее для накоплений», но, как отмечает Эльмурадов, это далеко не так.
Статистика последних лет говорит об обратном: с 2020 по 2024 год цены в Узбекистане выросли на 63%, а курс доллара — только на 36%. То есть доллар не только не смог защитить сбережения от инфляции, но и не принес реальной выгоды. В условиях стремительно дорожающих товаров и услуг такой «запас прочности» просто тает на глазах.
Что делать? Если всё-таки есть желание хранить сбережения в валюте, эксперт советует хотя бы использовать валютные вклады в банках — проценты по ним небольшие, но это позволит избежать убытков из-за колебаний курса. Еще выгоднее — открыть депозит в сумах, а после окончания вклада обменять полученную сумму на доллары. Так можно заработать заметно больше, чем просто хранить валюту дома.
Тем, кто не доверяет банковским вкладам, эксперт рекомендует рассмотреть альтернативные инструменты: облигации, золотые слитки или другие активы, которые могут дать большую доходность. Главное — не забывать, что «просто хранить деньги в деньгах» уже давно не работает.