В Перми открыли улицу Крисанова

В рамках работ по продлению улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина построен мост через Данилиху длиной почти 200 метров. Протяженность всего участка дороги вместе с мостом составила 900 метров. Здесь есть велодорожки, тротуары и освещение. Сейчас рабочие обустраивают на этом участке трамвайные пути — после открытия для движения улицы Карпинского трамваи из Индустриального района вновь пойдут в центр Перми, только теперь по новой дороге.