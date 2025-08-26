Ричмонд
В Перми открыли улицу Крисанова

В Перми открылась для движения улица Крисанова.

Это один из самых масштабных проектов по развитию транспортной системы города.

В рамках работ по продлению улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина построен мост через Данилиху длиной почти 200 метров. Протяженность всего участка дороги вместе с мостом составила 900 метров. Здесь есть велодорожки, тротуары и освещение. Сейчас рабочие обустраивают на этом участке трамвайные пути — после открытия для движения улицы Карпинского трамваи из Индустриального района вновь пойдут в центр Перми, только теперь по новой дороге.

Закрытым пока остается участок улицы Пушкина от Крисанова до Борчанинова. Здесь переустроят сети, заменят трамвайные пути и обустроят саму дорогу. Движение для пешеходов будет открыто по левой стороне от шоссе Космонавтов, правая сторона временно закрыта.