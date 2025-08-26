В Омском районе выставляют на продажу бывший детский лагерь у Чернолучья

В Омском районе планируют выставить на торги здания бывшего детского оздоровительного центра УВД имени Дзержинского, расположенного по улице Курортной в посёлке Чернолучинском. Информация о продаже опубликована на сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
На аукцион планируется выставить 13 объектов: пять спальных корпусов, четырёхкомнатный спальный комплекс, дом «Умелые руки», столовую, изолятор и амбулаторию, летнюю открытую эстраду, склад-ледник, баню-прачечную и четырёхкомнатный рубленный дом. Стоимость лотов пока не раскрывается.
Ранее лагерь находился в собственности Управления внутренних дел, после чего перешёл к Омской области. Напомним, что Арбитражный суд Омской области ранее признал незаконным отказ регионального ТУ Росимущества удовлетворить просьбу компании «Омскагрегат» приобрести бывший пионерлагерь на площади имени Титова в Чернолучинском.
Сама компания «Омскагрегат» продолжает работать в сфере детского отдыха: в 2023 году она получила контракт на 7,5 млн рублей и организовала отдых детей в лагере «Берёзка», а также продаёт путёвки в действующий лагерь «Спутник», расположенный в том же посёлке.