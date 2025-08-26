Автоэксперт Мардоян назвал три риска ввоза авто из Грузии в Россию

На Военно-Грузинской дороге на границе с Россией стоят сотни автовозов. С начала года из Грузии в РФ завезли почти 18 тыс. подержанных легковых автомобилей. Этому не помешало даже то, что грузинские власти ограничили прямой экспорт машин, ссылаясь на санкции. О том, какие автомобили везут в РФ из Закавказья и каковы риски такой покупки, — в материале «Газеты.Ru».