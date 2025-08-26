Автоэксперт Мардоян назвал три риска ввоза авто из Грузии в Россию

На Военно-Грузинской дороге на границе с Россией стоят сотни автовозов. С начала года из Грузии в РФ завезли почти 18 тыс. подержанных легковых автомобилей. Этому не помешало даже то, что грузинские власти ограничили прямой экспорт машин, ссылаясь на санкции. О том, какие автомобили везут в РФ из Закавказья и каковы риски такой покупки, — в материале «Газеты.Ru».
За семь месяцев 2025 года в Россию было ввезено 17,8 тыс. легковых автомобилей из Грузии, сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Среди машин с пробегом наиболее популярными для ввоза через кавказскую страну стали Volkswagen (2,3 тыс. единиц), BMW (2,3 тыс.), Chevrolet (1,5 тыс.), Kia (1,4 тыс.) и Hyundai (1,3 тыс.). Пятерка лидеров среди новых машин приходится на Toyota, BMW, Lexus, Mercedes-Benz и Porsche. Более 95% ввезенных этим путем автомобилей выпущены не раньше 2020 года, указал глава «Автостата».
«Через Грузию везут в основном автомобили из США, Канады и Европы. Китайской сборки тут нет. Поступают они морским транспортным путем в порты (Батуми, Поти). Далее в другие страны. Россия в конечном итоге становится самым большим потребителем этих машин», — подчеркнул Целиков.
При этом ~официально Грузия запретила экспорт, реэкспорт и транзит автомобилей в Россию еще с 26 сентября 2023 года~. Тогда в службе доходов министерства финансов Грузии пояснили, что ~ограничения касаются автомобилей с двигателями более 1,9 л объема, гибридных машин и электрокаров~. Свои действия в ведомстве объяснили ограничениями, введенными вступившим в силу 11-м пакетом санкций Евросоюза в отношении России.
Фактически автомобили в Россию должны были перестать пропускать с 1 августа того же года, в том числе те, которые следовали транзитом из Армении.
Кружным путем.
Сохранившийся ввоз автомобилей через Грузию объясняется тем, что этот путь удобен с точки зрения логистики, пояснил «Газете.Ru» автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
«~Автомобили везут из Европы через Турцию и через Грузию~. Там есть вопрос с санкционными ограничениями, но грузины решают этот вопрос», — сказал Мосеев «Газете.Ru».
Автомобили из Грузии в Россию ввозят через третьи страны, но такая покупка становится рисковой из-за перевода денег и участия посредников. Также в России могут возникнуть дополнительные таможенные платежи, если автомобиль неправильно растаможили, предупреждает владелец компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян.
«Финансовые органы очень внимательно следят за переводами денежных средств, и ~малейшая нестыковка их маршрута с маршрутом товара может привести к аннулированию ПТС~ или дополнительным доплатам со стороны покупателя. Риски и проблемы существенно больше, чем потенциальная выгода», — говорит Мардоян «Газете.Ru».
По его данным, автомобили из Грузии привозят в Россию через Кыргызстан, а не напрямую, что усложняет процесс. Единственное удобство поставок автомобилей через Грузию — географическое расположение этой страны, но в сфере автоимпорта важнее обеспечить прозрачность, подчеркнул Мардоян.
Распродают остатки.
Число автомобилей, ввезенных через Грузию в 2025 году, эксперт объясняет тем, что страна была переполнена машинами, ввезенными для перепродажи, и продавцы уступали их по привлекательным ценам на грани себестоимости.
«Основное направление импорта машин в Россию — из Кореи и Китая. На грузинском рынке в основном продаются нишевые автомобили, такие как Land Rover Discovery или Range Rover, а также машины “большой немецкой тройки” — BMW, Mercedes и Audi», — перечислил Мардоян.
После распродажи, когда Land Rover Discovery предлагали по $40−50 тыс., на этом направлении начнется резкий спад, прогнозирует он.
Придется ехать самому.
Чтобы проверить техническое состояние автомобиля и не купить битую машину или «машину-утопленника» с аукциона в США, лучше всего отправиться в Грузию самому или поручить проверку квалифицированным специалистам, советует руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
«Выводы по качеству кузовного ремонта можно делать только после реального осмотра автомобиля. ~Если машина из США, на нее можно купить отчет Carfax с данными, была ли машина списана страховой компанией, какие на ней были повреждения~. По европейским машинам также доступны отчеты по сервисной истории», — пояснил Шелков «Газете.Ru».
Однако информация из отчетов актуальна только на момент ее внесения в базу, а автомобиль может быть поврежден при перевозке и погрузке, отчеты — не стопроцентная гарантия, предупреждает он.
«Я бы рекомендовал обращаться к профильным специалистам-подборщикам, либо самому выезжать и смотреть автомобиль на месте, если он уже привезен в Грузию и находится в свободной продаже. Также можно проверить автомобиль в автосервисе, желательно дилерском, и выбрать сервис самому», — заключил Шелков.