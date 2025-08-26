Нацбанк хочет изъять из экономики 6 трлн тенге

По словам Сулейменова, в рамках зеркалирования операций по покупке золота за 7 месяцев 2025 года уже изъято 1,7 трлн тенге, а к концу года этот показатель планируется довести до 3 трлн.
Еще 3 трлн тенге планируется изъять из экономики за счет повышения минимальных резервных требований (МРТ) к банкам. Данное решение, по мнению Сулейменова, позволит снизить расходы по инструментам ДКП и сжать денежную базу, а также усилит дезинфляционный эффект.
По июльским данным Нацбанка, денежная масса (все деньги, которые обращаются в экономике) в стране составляет 47,2 трлн тенге. Таким образом, речь идет об изъятии объема тенге, соразмерного 12,7% от этой суммы.
О зеркалировании операций по покупке золота стало известно в январе 2025 года. Тогда сообщалось, что таким образом регулятор собирается перейти к «монетарной нейтральности». Сам механизм подразумевает продажу Нацбанком валютной выручки, полученной с экспорта золота.
Новые МРТ для банков Нацбанк утвердил в августе 2025 года. Сообщалось, что по тенговым обязательствам требования вырастут с 1,3% до 3,5% и 5%, а по валютным — с 2,5% до 10% и 15%.
Речь идет о процентных долях от обязательств, которые банки должны будут хранить на корреспондентском счете в Нацбанке — эти деньги не будут участвовать в обращении.