Жители Самары не поддержали строительство коттеджей на Пятой просеке

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по строительству туристических объектов на Пятой просеке. Эта процедура вызвала немало волнений среди горожан, и министр градостроительной политики Андрей Грачев заверил, что здесь не планируют коттеджную застройку.
Согласно опубликованным на сайте мэрии документам, Л. Г. Позднышев попросил разрешения на использование участка площадью более 7000 квадратных метров в районе массива «ЗИМ» под туристическое обслуживание.
Но самарцы высказались против этого. Самарцы писали, что на Пятой просеке запретили многоэтажное и коммерческое строительство, делились опасениями, что социальные объекты и без того работают на пределе. Всего было получено 94 отрицательных мнения и 10 положительных. Общественные обсуждения признали состоявшимися. Заключение составлено 22 августа.