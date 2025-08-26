Жители Самары не поддержали строительство коттеджей на Пятой просеке

Но самарцы высказались против этого. Самарцы писали, что на Пятой просеке запретили многоэтажное и коммерческое строительство, делились опасениями, что социальные объекты и без того работают на пределе. Всего было получено 94 отрицательных мнения и 10 положительных. Общественные обсуждения признали состоявшимися. Заключение составлено 22 августа.