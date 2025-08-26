Названы самые востребованные учителя в Перми: каких педагогов не хватает в школах

«Наиболее востребованными в школах города остаются вакансии учителей математики, физики, английского и русского языков, а также логопедов, дефектологов и психологов. Следует отметить, что такая картина характерна не только для Перми и края, но и для большинства российских регионов», — заявила Мальцева.