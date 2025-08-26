Ричмонд
Названы самые востребованные учителя в Перми: каких педагогов не хватает в школах

ПЕРМЬ, 26 августа, ФедералПресс. В пермских школах самыми дефицитными являются учителя математики, физики, русского и английского языков. Об этом на пленарном заседании гордумы рассказала замглавы Перми Екатерина Мальцева.

«Наиболее востребованными в школах города остаются вакансии учителей математики, физики, английского и русского языков, а также логопедов, дефектологов и психологов. Следует отметить, что такая картина характерна не только для Перми и края, но и для большинства российских регионов», — заявила Мальцева.

По ее словам, сегодня в образовательной отрасли столицы Прикамья работает 12,2 тысячи педагогов: укомплектованность кадрами составляет 98,5%. В школах трудится почти семь тысяч учителей.

Ранее «ФедералПресс» писал о самых высокооплачиваемых вакансиях в Пермском крае. Также «ФедералПресс» подробно рассказывал, какие специалисты являются самыми востребованными и дефицитными в регионе. Рекомендуем прочитать материал «Кадровые аномалии: какие специалисты нужны и кому обещают нереальные зарплаты в Прикамье».