Названы самые востребованные учителя в Перми: каких педагогов не хватает в школах

«Наиболее востребованными в школах города остаются вакансии учителей математики, физики, английского и русского языков, а также логопедов, дефектологов и психологов. Следует отметить, что такая картина характерна не только для Перми и края, но и для большинства российских регионов», — заявила Мальцева.
По ее словам, сегодня в образовательной отрасли столицы Прикамья работает 12,2 тысячи педагогов: укомплектованность кадрами составляет 98,5%. В школах трудится почти семь тысяч учителей.
