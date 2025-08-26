В Новосибирске ищут подрядчика для открытия станции метро «Спортивная»

В техническом задании уточняется, что оборудование должно работать 1 сентября с 09:00 до 21:00. Подрядчик обязан обеспечить качественное звуковое покрытие, соответствующее нормам для площадки с максимальным заполнением зрителями, а также установить два экрана по обе стороны от центрального входа в станцию. Экраны будут размещены на специальных конструкциях с декоративным оформлением в стиле мероприятия.